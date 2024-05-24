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Mersin'de Kamyon, Öğrenci Servisine Çarptı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada kamyon, öğrenci servisine çarptı. Minibüste öğrenci olmaması faciayı önledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyon, öğrenci servisine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada minibüste öğrenci olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Kaza, Arpaçbahşiş Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşağa çıkan 33 ANC 711 plakalı kamyon, öğrencileri bırakıp dönen 33 S 610 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü devrilen araçtan yara almadan kurtuldu.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada serviste öğrenci bulunmaması ise yaşanabilecek bir faciayı önledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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