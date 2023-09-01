Marmaris'te eğlence mekanında meşale şovu yapan şahıs gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanının yan kısmında bulunan ağaca çıkarak yaktığı meşale ile müşterilere şov yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanının yan kısmında bulunan ağaca çıkarak yaktığı meşale ile müşterilere şov yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında İçmeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sosyal medya araştırmasında bir eğlence mekanı çalışanının işletmenin yan tarafında bulunan ağaç üzerine çıkarak meşale yaktığı ve yanar vaziyetteki meşaleyi ağacın dalları arasında sallayarak müşterilere şov yaptığı görüntülerin paylaşıldığını tespit etti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, işletmeye giderek yaptıkları sorgulamalarda meşale yakan şahsın A.Y (22) olduğunu belirledi. İşletme çalışanı A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, işletmeye de gerekli idari cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA