Marmaris Açıklarında Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, Sahil Güvenlik tarafından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA