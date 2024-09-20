Üye Girişi
Haberler

Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması beklenirken faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacak. Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

SUNUMDA 2 BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Merkez Bankası Fatih Karahan Politika Türkiye Ekonomi Finans Dünya Banka

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü

Ülke olarak bir üreticiyi daha kaybettik
500

Yorumlar (1)

Revolver:

Paranın bir sürü patronu var.. ama Merkez Bankası başkanı onlardan biri değil...

18
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });