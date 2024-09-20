Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacak. Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

SUNUMDA 2 BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.