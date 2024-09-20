Üye Girişi
Haberler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası başladı

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı. Başvurular 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANACAK

Kurum'un, "TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası" başlığıyla verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.

Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

Murat Kurum Ekonomi Güncel Çevre Emlak Eylül

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saatİ! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler? FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı? KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS ön lisans tercihleri nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });