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Manisa'da traktör kazası: 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Alaşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Delemeneler Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında M.G (25) yönetimindeki 45 KA 0489 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, yolcu konumunda bulunan 3 çocuk annesi Menekşe Günsel (65) traktörün altında kaldı. Sürücü M.G. ise traktörden düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü M.G. ise yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa Ölüm Soruşturma Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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