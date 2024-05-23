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Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde, saat 09.30'da meydana geldi. Emrah Y. (22)'nin kullandığı 45 ANF 549 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü 112 ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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