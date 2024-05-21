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Manisa'da jandarma aracı otomobille çarpıştı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracı sulama kanalına devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracı sulama kanalına devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 AS 8946 plakalı otomobil ile çarpışan jandarma aracı kontrolden çıkarak, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Devrilen araç içerisinde bulunan jandarma personeli kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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