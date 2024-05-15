Manisa'da hafif ticari araç kaza yaptı, sürücü yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bağlık alana girdi ve sürücü yaralandı. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bağlık alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.K. idaresindeki 45 AP 907 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağlık alana girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralı sürücü Ü.K. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA