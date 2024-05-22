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Manisa'da Gürültü Yapan Araçlara Özel Denetim

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan araçlar trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift, modifiyeli araçlara yönelik özel denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan araçlar trafikten men edilirken araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift, modifiyeli araçlara yönelik özel denetimi yapıldı. 20 ekip 41 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 194 adet olmak üzere araç ve sürücüsüne toplam 927 bin 323 TL idari para cezası uygulanırken 97 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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