Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.