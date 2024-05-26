Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Küçük çocuğa çarpan sürücü aracıyla hızla kaçtı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir şahıs, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı esnada yol kenarındaki küçük çocuğa otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan kimliği ve araç plakası henüz belirlenemeyen bir şahsın kullandığı otomobil, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında yol kenarında kutlamalar yapan taraftarları izleyen 9 yaşındaki Ahmet Sami A'ya çarptı. Şahıs, küçük çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçarken çarpmanın şiddetiyle yaralanan küçük çocuğun yardımına kutlama yapan taraftarlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğa çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücü ile aracının bulunması için polis ekiplerince çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.