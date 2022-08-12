Kütahya haberi... Simav'da şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Kütahya 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde 15,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde 15,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eynal Kaplıcaları mevkiinde Ö.Ö.(25) ve A.K.(25) isimli arkadaşlarıyla birlikte yakalanan O.V.(32) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 parça halinde yaklaşık 15,3 gram metamfetamin maddesi ve payp ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan O.V'nin Emet ilçesindeki ikametinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen 500 gram ağırlığında beyaz kristal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kütahya Simav 3. Sayfa Haberler

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