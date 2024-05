Kütahya'da Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaybiefendi Caddesi Musalla Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 41 ND 122 plakalı ticari araç ile 43 RK 304 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.T. yaralanırken, ticari aracın sürücüsü K.B.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen yaralı motosiklet sürücüsü A.T., ambulans ile Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA