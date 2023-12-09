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Kütahya'da bölge uygulamasında 82 şahıs ve 49 araç kontrol edildi

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Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bölge uygulamasında 82 şahıs ve 49 aracın kontrol edildiği bildirildi. Uygulama sonucunda 1.87 gram esrar ele geçirildi ve çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bölge uygulamasında 82 şahıs ve 49 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Balıklı Mahallesi, Meydan Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 10 farklı bölgede Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 82 şahıs ve 49 Araç kontrol edildi. 1 şahıstan 1.87 gram esrar ele geçirildi. 1 alkollü ve ehliyetsiz araç sürücüsüne trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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