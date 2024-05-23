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KTÜ Spor Şenliği'nde Kavga Çıktı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen Spor Şenliği'nde üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında yine kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında 1 öğrenci yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen Spor Şenliği'nde üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında yine kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında 1 öğrenci yaralandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Spor Şenliği'nde futbol turnuvasında geçtiğimiz haftalarda Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin maçında kavga çıkmış, iki fakülte öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra arbedeye dönüşmüştü. Benzer görüntüler bu kez aynı turnuvanın 3.'lük maçında Mimarlık Fakültesi ile Tıp Fakültesi takımları arasındaki maçta yaşandı. Çıkan kavgada Mimarlık Fakültesi'nden R.Y. isimli öğrencinin elmacık kemiği kırılırken, karşılaşmayı 2-0 Tıp Fakültesi öğrencileri kazandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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