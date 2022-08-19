Kocaeli haberi... Kocaeli'de PKK/YPG'nin üyesi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'nin mensubu olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'nin mensubu olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin mensubu olduğu belirlenen M.A.'nın evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. M.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli YPG PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kocaeli haberi... Kocaeli'de PKK/YPG'nin üyesi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

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