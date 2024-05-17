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Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadının eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çiftin cenazeleri defnedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana trafik kazasında hayatını kaybeden kadının ardından eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balcı mevkii Kaynarca istikametinde dün meydana gelen kazada, Semih Ovat idaresindeki 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Ovat ile eşi Işık Ovat ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler, Işık Ovat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Semih Ovat'ın da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Ovat çiftinin cenazeleri, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Semih Ovat'ın İstanbul'da balık ve akvaryum malzemeleri satılan bir işletmesi bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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