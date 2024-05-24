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Kocaeli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 252 Sikke ve Diğer Eserler Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yürütülen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eskihisar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür olmak üzere toplam 260 parça eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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