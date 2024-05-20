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Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 NF 1869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.A. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü E.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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