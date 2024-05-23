Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde spor otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Daha önce de drift atan sürücü, araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde spor otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Daha önce de dirft atan sürücü, araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Caddesi'nde 41 ACK 777 plakalı Nissan marka spor otomobilin drift atığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce yapılan araştırma sonucu bahse konu otomobil tespit edildi. Otomobil sürücüsüne drift atmak, abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücü sağlık yönünden araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Spor Ceza Hastane Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

 İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

Bakmadan Geçme

24 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 24 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 24 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu! Astrolog Meral Türkiye Kupası şampiyonunu bildi mi, Astrolog Meral ZTK tahmini neydi 2024? 23-24 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe PFDK kaç maç ceza aldı? Mert Hakan Yandaş Oosterwolde kaç maç ceza aldı? #128680 23-24 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nı alan UEFA'ya gider mi? Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Beşiktaş mı Trabzonspor mu, ZTK'yı kim aldı? Beşiktaş marşları: En güzel Beşiktaş sözleri ve Beşiktaşlı şarkıları nelerdir? Beşiktaş taraftar sözleri 2024 #9917 Aldatmak bu hafta yok mu? Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Boston Celtics Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 24 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE!
O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title