Üye Girişi
Haberler

Kırşehir polisi yılbaşı öncesinde alkollü içki satan mekanlarda denetim yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde tekel bayilerinde ve alkollü mekanlarda sahte alkol ve bandrol gerçekleştirdi. Tekel bayi ve alkollü mekanların işletmecilerini bilgilendiren ekipler, müşterilere de kaçak ve sahte alkol kullanımına karşı uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kırşehir polisi, yılbaşı öncesinde alkollü içki satan mekanlarda denetim yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde tekel bayilerinde ve alkollü mekanlarda sahte alkol ve bandrol gerçekleştirdi. Tekel bayi ve alkollü mekanların işletmecilerini bilgilendiren ekipler, müşterilere de kaçak ve sahte alkol kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Tekel Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title