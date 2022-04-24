Kırşehir'de kaza: 2 yaralı - Haberler

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Kırşehir'de kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de kaza: 2 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir - Kayseri karayolunda seyreden E.L. idaresindeki 44 ACN 534 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden O.Y. yönetimindeki 58 ABM 298 plakalı otomobille Mucur ilçe kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Y. ile A.Y. yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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