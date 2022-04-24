Kırşehir'de kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırşehir - Kayseri karayolunda seyreden E.L. idaresindeki 44 ACN 534 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden O.Y. yönetimindeki 58 ABM 298 plakalı otomobille Mucur ilçe kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Y. ile A.Y. yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa