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Kırklareli'de tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'de tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de yapılan asayiş uygulamasında tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'de yapılan asayiş uygulamasında tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada şüphe üzerine E.Ç., G.B., L.M., S.Y. ve A.K.'yi durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 58,46 gram esrar, ruhsatsız tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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