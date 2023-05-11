Kırkağaç'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırkağaç ilçesinde dün gece saat 01.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu Kırkağaç-Soma Karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 32 adet sentetik ecza hap, 105 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 750 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA