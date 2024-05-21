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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Ağır Yaralandı

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Kırıkkale'de meydana gelen motosiklet kazasında, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 genç ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. idaresindeki 71 ACY 097 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada, sürücü E.Y.Ö. (19) ile yolcu B.G. (21) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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