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Kilis'te bir evde baba, anne ve 3 çocuk ölü olarak bulundu

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Kilis'in Nedim Ökmen Mahallesi'nde bir evde yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir aile olan Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. ölü olarak bulundu. Olayın detayları henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kilis'te bir evde baba, anne ve 3 çocuk ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. evde ölü olarak bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, evde bulunan 5 kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Çocuk Baba Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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