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Son dakika haberi... Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma Motosiklet kazasında yaralanan kadını mahalle sakini başka bir kadın güneşten şemsiye ile korudu ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma

Motosiklet kazasında yaralanan kadını mahalle sakini başka bir kadın güneşten şemsiye ile korudu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralı kadın, mahalle sakini başka bir kadın tarafından güneşten şemsiyeyle korundu.

Kaza, Yayla Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Gül'ün kullandığı 07 AKU 086 plakalı motosiklet ile Muhammet Vural'ın kullandığı 16 R 6969 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rasim Gül olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Selma Arslan için ikinci ambulans beklendi. Yaralanan Arslan'ın yerde güneş altında yattığını gören mahalle sakini bir kadın, evinden getirdiği şemsiyesiyle onu korumaya çalıştı. Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, tam 24 saat önce aynı noktada yine motosiklet kazası olduğunu ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını belirterek, bölgede önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Motosiklet Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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