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Kayseri'de suçtan aranan şahıs yakalandı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda suçtan aranması ve kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda suçtan aranması ve kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek olarak Kocasinan ilçesine bağlı Ambar Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda Kocasinan İlçesi Ambar Mahallesinde 24.05.2024 günü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde; Niğde 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası, Kayseri Çocuk İlamat Masası ve Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararlarıyla, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından yakalama kararı bulunan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. yakalandı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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