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Kayseri'de Ehliyetine El Konulan Sürücüye 115 Bin TL İdari Para Cezası

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Kayseri'de ehliyetine el konulan ve 2041 yılına kadar ehliyetine el konulmasına rağmen sürücü koltuğuna geçen bir kişi, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücüye 115 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de 2041 yılına kadar ehliyetine el konulmasına karşın sürücü koltuğuna geçen ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 115 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün Talas ilçesinde ve Adliye civarında drift atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçtığı ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; sürücü kovalamaca sonucu araçla birlikte yakalandı. Alkol kontrolünü reddeden şahsın daha öncesinden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeler gereğince toplam 115 bin 830 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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