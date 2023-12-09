Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 8 yaşındaki kız çocuğu hamamda boğulma tehlikesi geçirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ailesiyle birlikte hamama giden 8 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ailesiyle birlikte hamama giden 8 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi'nde bulunan bir hamama ailesi ile birlikte gelen E.T. (8), boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılarak ilk tedavisi yapılan E.T., çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri hamamda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Acil Durum Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title