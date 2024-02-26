Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 1 Milyon TL Değerinde Hırsızlık Yapan Şahıslar Yakalandı

Güncelleme:

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 3 farklı bağ evinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 3 farklı bağ evinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya çalan şahıslar, polis ekiplerinin yaklaşık 10 gün süren çalışmaları sonucunda yakalandı.

Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesinde bulunan 3 farklı bağ evinden demir korkulukları kesilerek hırsızlık yapılması üzerine Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 10 günlük çalışma sonucunda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, ticari taksi ve plakasız bir araçla evlere gelerek antika, kombi, televizyon ve ev eşyası gibi 1 milyon TL değerinde hırsızlık yapan ve şahısların O.A. (49) ve E.K. (30) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Talas Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sinop belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Sinop adayı Barbaros Baltacı kimdir? Saadet Partisi Siirt belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Siirt adayı Tahsin Bayar kimdir? İYİ Parti Mardin adayı kim? 2024 İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Süleyman Akar kimdir? Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa adayı Resul Bebe kimdir? Saadet Partisi Sakarya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Sakarya adayı Ömer Abdullah Ayhan kimdir? Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya katıldı mı? Saadet Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Ordu adayı Halit Duyar kimdir? Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Niğde adayı Murat Göngördü kimdir? 26-27 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İYİ Parti Manisa adayı kim? 2024 İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gürhan Özcan kimdir? İYİ Parti Malatya adayı kim? 2024 İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title