Kayıp şahıs 2 gün sonra sağ olarak bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan şahıs 2 gün sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Örentaht Mahallesi'nde ikamet eden O.D. isimli şahıs 28 Ağustos günü evinden çıkarak uzun süre geri dönmedi. Şahsın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın 3 jandarma asayiş timi, 2 jandarma komando timi, jandarma iz arama köpek timi ile AFAD ekipleri tarafından kayıp şahsı arama çalışması başlattı. Şahıs kaybolduğu yerden 10 km uzaklıkta 31 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde bulundu. O.D.'nin yapılan muayene ve kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı tespit edildi. - AYDIN