Kasksız yakalandı 11 bin 454 TL para ceza aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan uygulamada kask takmadığı için durdurulan motosiklet sürücüsüne farklı trafik ihlallerinden toplam 11 bin 454 TL ceza uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Demokrasi Bulvarı girişinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen kask uygulamasında, kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Motosikleti kullanan Tahsin Aslan'ın ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının takılı olmadığı görülürken, motosikletin sahibi olduğu iddia edilen kişiye de ulaşılamadı.

11 bin 454 TL ceza uygulandı

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 3 bin 674, plakasız motosiklet kullanmaktan 3 bin 91, kask takmamaktan 196, motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye motosiklet kullandırmaktan 3 bin 674, motosikletin muayenesinin geçmiş olmasından 427, sigortasının geçmiş olmasından 196, motosikletin rengini değiştirmekten 196 olmak üzere toplam 11 bin 454 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA