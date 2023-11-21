Kars'ta Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kars'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.A. (29) ile "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay cezası bulunan E.A'yı (36) düzenledikleri operasyonla gizlendikleri evlerde yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa