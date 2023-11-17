Karabük'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karabük'ün Eflani ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde uyuşturucu madde, tarihi eser ve silahla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getireceği ihbarı aldığı şüphelinin aracını durdurdu. Yapıla kontrollerde şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 61 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Kuran-ı Kerim ve obje, 1'er adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 179 adet mermi ile 3 adet kasatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK