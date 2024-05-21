Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta motosikleti ile kaza yapan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş - Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aksu istikametine seyir halindeyken Ağcalı yol kesişimine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerindeki taşlara çarpan Velican Demir (22), ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Velican Demir'i hastaneye kaldırdı. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ