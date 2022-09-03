Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak vakti özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 5 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye götürüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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