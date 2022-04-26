İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı ankesörlü kartla arandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı ankesörlü kartla arandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa