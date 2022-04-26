İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı ankesörlü kartla arandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel iletişim modeli yöntemiyle aranan ve aynı ankesörlü kartla arandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title