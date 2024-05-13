İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e, yaralananların sayısı ise 78 bin 755'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Çoğu çocuk binlerce sivilin katledildiği saldırılar nedeniyle milyonlarca Filistinli de yerinden olurken, dünya seyretmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 63 Filistinlinin öldüğü, 114 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgede 219 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 34'e, yaralı sayısının da 78 bin 755'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE