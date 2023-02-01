- İsrail'e Gazze Şeridi'nden roket fırlatıldı İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına fırlatılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.

- İsrail'e Gazze Şeridi'nden roket fırlatıldı

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına fırlatılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim son günlerde yeniden yükselirken, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesinden İsrail'e füze fırlatıldığı açıklandı. Ülkenin güneyinden siren sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesinden ülkenin güneyindeki Sderot şehrine ve çevre kasabalarına doğru fırlatılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini bildirildi.

Sderot Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, roket saldırısında herhangi bir hasarın veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin 26 Ocak'ta Batı Şeria'daki Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskında 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılmıştı. İki roket hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından düşürülmüş, güneydeki sahil şehri Aşkelon'da siren sesleri duyulmuştu. İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde ise 27 Ocak'ta bir sinagoga gerçekleştirilen saldırıda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail güçleri yılbaşından bu yana 35 Filistinliyi öldürürken, Filistin Sağlık Bakanlığı, ocak ayının, 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan "en kanlı ay" olarak nitelendirdi.