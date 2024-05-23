İnegöl'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi'nde meydana geldi. Davut T. (23) iddiaya göre henüz ismi belirlenemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şahıs tabancayla Davut T.'yi sol bacağından yaraladı. Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA