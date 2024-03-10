İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'MAHZEN-8' operasyonuyla organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı." - ANKARA