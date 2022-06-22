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Hong Kong'da elektrik hattında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hong Kong'da elektrik hattında yangın

Hong Kong elektrik tedarik şirketi CLP Power'ın elektrik hattından birinin dün akşam yerel saatle 19.00'da alev alması sonucu 20 bin hanenin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Hong Kong elektrik tedarik şirketi CLP Power'ın elektrik hattından birinin dün akşam yerel saatle 19.00'da alev alması sonucu 20 bin hanenin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Hong Kong'da dün akşam yerel saatle 19.00'da elektrik hattında çıkan yangın hayatı olumsuz etkiledi. Hong Kong elektrik tedarik şirketi CLP Power'a ait ülkenin kuzeyinde yer alan Yuen Long semtindeki elektrik hattından birinin alev alması sonucu 20 bin hane elektriksiz kaldı. CLP Power tarafından yapılan açıklamada, hastaneler ve demiryolları da dahil temel hizmetlere elektriğin sağlandığı ancak 20 bin müşteriye elektrik arzının yeniden sağlanması için 2 güne daha ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Hükümet yaptığı açıklamada ülkedeki hava sıcaklıklarının nemle birlikte yaklaşık 31 derece yükseldiğini belirterek, "Bu sıcak havada yaşanan elektrik kesintisinin halkı büyük ölçüde etkilediğini biliyoruz. Bu durum için üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken, ülkede elektrik kesintisi yaşanan okullarda bugün eğitime ara verilmesi gerektiği açıklandı. - HONG KONG

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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