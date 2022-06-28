Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçe Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçe Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. A.A'nın Defne Harbiye Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada boyları 20 ile 220 cm arasında değişen 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Antakya Ballıöz Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada ise boyları 50 ile 160 cm arasında değişen 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak T.H. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title