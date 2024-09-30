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Hatay'da Otomobil Prefabrik İş Yerinin İçinden Geçti

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Hatay'ın Defne ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir iş yerine çarptı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı kaza sonucunda araç sürücüsü yaralandı ve iki iş yeri zarar gördü.

Hatay'da şaşkına çeviren olay kamerada: Otomobil, prefabrik iş yerinin içinden geçti

Esnaf Mehmet Bilgin: "Bir aracın önce bir dükkana girip sonra diğer dükkana girince durabildi"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin, prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir prefabrik iş yerine çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilliyle yol kenarındaki prefabrik çarşıya daldı. Tel örgüyü önüne katan sürücü, ilk önce prefabrik iş yerinin içinden geçti. Araç ardından da başka bir iş yerine çarparak durdu. 2 prefabrik iş yerinin zarar gördüğü kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelen Fırat Bal, "Akşam saat 9 sularında bizi aradılar. Çevredeki vatandaşlar bizi arayarak işyerinize araç girdiğini söylediler. Kaza inanılmaz bir şey. Genç bir arkadaşımız, bu dükkanın içinden geçip diğer dükkana hasar vermiş. Gencin canı daha önemli ve dükkan bizim için ikinci planda kaldı. Gerçekten inanılmaz bir kaza oldu" dedi.

Kazanın sesini duyup gelen esnaf Mehmet Bilgin, "Akşam saat 9 sularında işyerimi kapatıp eve gittim. Evin önünde otururken büyük bir ses duydum. Ses üzerine geldiğimizde bir aracın önce bir dükkana girip sonra diğer dükkana girince durabildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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