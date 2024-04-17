Hatay'da illegal yollarla ülkeye giren 10 Suriyeli göçmen yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde illegal yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen 10 Suriyeli göçmeni yakaladı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik Arsuz ilçesine bağlı Konarlı Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. 11 Nisan tarihinde yapılan operasyonda, ülkemize illegal yollarla girdikleri tespit edilen toplam 10 Suriye uyruklu göçmen mağdur şahıs yakalandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY