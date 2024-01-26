Güney Kore'de Milletvekiline Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin'in uğradığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan, elindeki taşla milletvekilinin başına 15 kez vurdu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Gangnam bölgesinde iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin'in dün uğradığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganın milletvekiliyle konuştuğu ve bir anda elindeki taşla Bae'nin başına vurmaya başladığı görüldü. Milletvekilini yere düşürüp başına en az 15 kez taşla vuran saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinde 15 yaşında olduğunu belirtmişti. Polis tarafından bugün yapılan açıklamaya göre saldırgan olayın "kazara" meydana geldiğini iddia ederek, depresyonda olduğunu ve hastaneye yatırılmak için doktorun talimatını beklediğini söyledi. Saldırgan ayrıca, yanında taş taşımayı alışkanlık haline getirdiğini öne sürdü. Saldırganı tanıyan şahıslar ise, ifadelerinde gencin daha önce bir hastanede bipolar bozukluk nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti.

Hastaneye sevk edildi

Polis, bugün sabah saatlerinde 18 yaşın altında olması ve mevcut psikolojik durumu nedeniyle gencin acil olarak hastaneye yatırıldığını açıkladı. Hastanedeki tedavi sürecinin sona ermesinin ardından gencin yeniden ifadesinin alınacağı bildirildi.

Bae Hyun-jin'in ekibi tarafından dün yapılan açıklamada, şahsın saldırıdan önce milletvekiline yaklaşıp, "Sen milletvekili Bae Hyun-jin misin?" diye sorduğu ve yumruk büyüklüğünde bir taşla kafasının arkasına vurduğu belirtilmişti. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan milletvekilinin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. - SEUL