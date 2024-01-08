Güney Kore'de LPG İstasyonunda Patlama: 5 Yaralı

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada çevreyi alevler sardı, 5 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Pyeongchang bölgesindeki bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binaları ve araçları alevler sardı. Gangwon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan 2 kişinin durumun stabil olduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralandığı kaydedildi. Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. - PYONGYANG