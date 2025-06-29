Glastonbury Festivali'nde İsrail Karşıtı Sloganlar Tartışma Yarattı

İngiltere polisi, dün gerçekleştirilen Glastonbury Müzik Festivali sırasında bir sanatçının kalabalığa "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ölüm" sloganları attırmasına ilişkin inceleme başlattı.

İngiltere'nin en büyük yaz müzik festivali Glastonbury Festivali, dün İsrail karşıtı sloganlara sahne oldu. Festivalde sahne alan bir rap müzik grubunun üyelerinden Bob Vylan, dinleyicilere önce "Özgür Filistin" ardından da "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ölüm" şeklinde sloganlar attırdı. Onlarca Filistin bayrağının dalgalandığı dev organizasyonda "İsrail ordusuna ölüm" sloganları sonrasında İsrail Büyükelçiliği ve İngiliz hükümetinden sert tepkiler geldi. İngiltere polisi, bugün bir açıklama yayınlayarak, konserin görüntülerini incelediklerini duyurdu. Polis, görüntülerin cezai soruşturma gerektirecek bir suç işlenip işlenmediğinin tespiti için gözden geçirildiğini belirtti.

Festival tepki topladı

İsrail'in İngiltere Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "Glastonbury Festivali'nde sahnede dile getirilen kışkırtıcı ve nefret dolu söylemlerden derin rahatsızlık duymaktayız" denildi. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting ise, müzik grubunun eyleminin "deşhet verici" olduğunu ve festivalin organizatörleri ve festivali canlı yayınla milyonlara ulaştıran BBC'nin cevaplaması gereken sorular olduğunu söyledi. Festivalin organizatörleri eylemin haddi aştığını ifade ederek, "Glastonbury'de antisemitizm, nefret söylemi ve şiddete teşvike yer olmadığını festivalin yapımında yer alan herkese derhal hatırlatmak isteriz" şeklinde bir açıklama yaptı. Tepkiler nedeniyle İngiliz resmi yayın kuruluşu ise görüntüleri "BBC iPlayer" üzerinde yayınlamama kararı aldı.

İngiltere hükümetini suçladılar

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda ise İsrailli bakanlar ile İsrail askerlerinin "Araplara ölüm" sloganları attığı görüntülere gönderme yapıldı. Bazı kullanıcılar ise şimdiye kadar "Bob Vylan" adlı grubun ismini dahi duymadıklarını fakat bundan böyle grubun hayranı oldukları şeklinde yorumlar paylaştı.

Tepkilerin ardından Bob Vylan grubu da "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ölüm" sloganlarının yer aldığı görüntüleri sosyal medyada tekrar paylaştı. Asıl haber konusunun kendileri değil soykırım olduğunu vurgulayan grup, İngiltere hükümetini savaş suçlusu İsrail ile yan yana yer almakla suçladı.

Aynı festivalde ikinci kez İsrail karşıtı slogan atıldı

Festivalde aynı gün sahne alan İrlandalı hip-hop grubu Kneecap ise "Özgür Filistin" sloganı attı. Grup daha sonra sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Gazze'de 14 bin bebek açlıktan ölmek üzere ve dünya tarafından gönderilen yiyecekler duvarın öbür yanında beklerken, İngiltere yönetimi bize odaklanmış durumda" dedi.

İngiltere'nin en büyük yaz müzik festivali Glastonbury, ülkenin güneybatısındaki Worthy Farm'da her yıl yaklaşık 200 bin müzikseveri bir araya getiriyor. - LONDRA